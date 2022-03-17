Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В связи с диагностическими работами на тепловых коммуникациях в Петербурге жители некоторых районов столкнутся с временным отключением горячей воды. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, работы по диагностике сетей проведут 30 марта в Василеостровском районе, затем 5 апреля сразу в двух районах — Невском и Красногвардейском, а также на территории города Кудрово в Ленобласти. В Московском и Адмиралтейском районах Петербурга подача горячей воды будет ограничена 19 апреля.

Отметим, в четверг 17 марта, компания проверила охранные зоны перед тем, как приступить к температурным испытаниям.

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