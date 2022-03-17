Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Ким Кардашьян в одном из своих интервью рассказала о романе с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 17 марта пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает издание, Кардашьян чувствует себя счастливой в отношениях с комиком. Она также подтвердила, что у Дэвидсона есть татуировка с её именем, и другие изображения, вдохновлённые ею. «Да, у него есть несколько татуировок, несколько симпатичных, знаете ли, которые он сделал. Я думаю, что моя любимая: «Моя девушка — юрист». Это действительно мило», — считает Ким Кардашьян.

Ранее Пит Дэвидсон в переписке с бывшим мужем Кардашьян, рэпером Канье Уэстом (Йе), прислал своё фото. Пользователи Сети заметили, что на груди комика появилась татуировка — надпись «Ким».

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян хотела получить юридическое образование. С четвёртой попытки ей удалось сдать экзамен, чтобы продолжить обучение в юридической школе.