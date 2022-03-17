Грозный, 17 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Для участия в специальной военной операции России по денацификации Украины из Чечни отправляется ещё тысяча добровольцев, сообщил 17 марта глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

Он уточнил, что добровольцев возглавляет советник главы Чечни по силовому блоку.

«Советник главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой брат Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», — написал Кадыров.

«Он отличный координатор действий, умеет принимать верные решения в сложной боевой обстановке. И я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России и Росгвардия с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.