Москва, 17 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Проведение Россией специальной военной операции на Украине обсудили 17 марта в ходе телефонных переговоров российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Путин и Эрдоган делают заявление для прессы

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«Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса, — сообщили в пресс-службе. — Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей».

Отмечается, что Москва и Анкара особый акцент в вопросе российской спецоперации сделали на гуманитарной составляющей.

Турецкий лидер поблагодарил российскую сторону за помощь в эвакуации граждан Турции с Украины. Он выразил признательность за содействие в безопасном выходе судов с турецкими грузами из портов России в акватории Азовского моря.

Также участники переговоров обсудили вопросы двусторонней повестки дня, дав положительную оценку недавним встречам главам МИД в Москве и в Анталье. Планируется развивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.