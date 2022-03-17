Архангельск, 17 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Архангельске двоих экс-участковых полиции обвиняют в краже и превышении должностных полномочий, сообщает СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По версии следствия, в августе 2021 года один из обвиняемых прибыл в квартиру умершего архангелогородца. Он изъял личные вещи мужчины, включая телефон и банковскую карту. Сотрудник полиции и его коллега не сказали родственникам умершего об изъятии карты и телефона. Через мобильный банк участковые перевели на карту супруги одного из них 19 тысяч рублей. Деньги сотрудники полиции поделили пополам.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону экс-полицейского будут судить за взятку и утечку данных.