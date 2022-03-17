Челябинск, 17 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В магазинах Челябинской области проверяют ценообразование. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер 17 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Проверки проводятся совместно с управлением ФАС и прокуратурой. «В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер не рекомендует населению. закупаться впрок и считает, что ажиотаж скоро пойдёт на спад. Также на складах торговых сетей нет дефицита товаров.