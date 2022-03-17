Балашиха, Московская область, , 17:48 — REGNUM На улице Трубецкой в Балашихе планируют построить новую школу. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,5 тыс. мест.

«В четырехэтажном здании школы разместятся учебные кабинеты и помещения для групп продленного дня для начальных классов, специализированные кабинеты и лаборатории блоков средней и старшей школы, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские. Общая площадь здания составит более 25 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

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