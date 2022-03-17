Рим, , 17:48 — REGNUM Апелляционный суд в Италии сократил сроки заключения двум американским туристам, ранее приговоренным к пожизненному заключению за убийство полицейского в 2019 году, сообщает 17 марта Reuters.

Место преступления Tex Texin

Суд постановил, что Финнеган Ли Элдер, которому на момент происшествия было 19 лет, будет отбывать в тюрьме 24 года за нанесение смертельного ранения 35-летнему офицеру Марио Черчелло Рега в римском районе Прати, недалеко от отеля, где турист из США остановился с другом.

Второй американец Габриэль Кристиан Натале-Хьорт, которому в 2019 году было 18 лет, получил 22 года тюрьмы. Во время нападения он дрался с другим полицейским.

Напомним, следствием было установлено, что студенты пытались купить кокаин у местного наркодилера, но между ними произошел конфликт и последний вызвал полицию. По данным итальянских СМИ, «дилер» являлся осведомителем полиции.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов попытались задержать молодых людей, но так как они явились в гражданской одежде, студенты приняли их за преступников и, как они сами заявили, нанесли ранения в целях самозащиты.