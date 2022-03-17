Курган, 17 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанет бывший глава Катайского района, который обвиняется в превышении должностных полномочий при приобретении квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

Установлено, что в 2015 году, будучи главой района, обвиняемый организовал приобретение у индивидуального предпринимателя 12 квартир в реконструированном из административного здания многоквартирном жилом доме для обеспечения сирот жильём. Однако предоставленные квартиры не соответствовали санитарно-техническим требованиям. В результате действий обвиняемого бюджету Катайского района причинён ущерб в размере более восьми миллионов рублей.

Уже бывший глава района обвиняется по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). В ближайшее время данное уголовное дело рассмотрит суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области прокурорская проверка помогла 11 детям-сиротам встать на жилищный учёт.