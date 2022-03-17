Москва, 17 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Помимо санкций, на российский фондовый рынок могут отрицательно повлиять высокий уровень инфляции и нестабильность мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.

geralt Фондовая биржа

«Помимо геополитической напряженности и санкций в дальнейшем на рынок может негативно повлиять высокий уровень инфляции, а также нестабильность мировой экономики. Также стоит учитывать, что в начале 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла около 20%, при этом сейчас количество иностранных инвесторов существенно снизилось. Поэтому многое будет зависеть от интересов и действий инвесторов и того, насколько быстро рынок сможет вернуть доверие пользователей и начать рост», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина объяснила, сколько времени может потребоваться фондовому рынку РФ для восстановления.