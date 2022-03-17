Москва, , 17:43 — REGNUM С 2016 года США и Украина скрывали военно-биологические проекты, не упоминая их в международной отчётности, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Кириллов рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

«Подобная скрытность — еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине», — подчеркнул он.

«В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.

Речь идет о Мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения Конвенции. С 2016 года — момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. В документах не отраженно финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством», — сообщил Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины были захвачены документы по созданию Пентагоном биологического оружия на украинской территории.

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