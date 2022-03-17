Москва, 17 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Российскому фондовому рынку может потребоваться от двух до трех лет, чтобы восстановить утраченные показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала высказывание директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова о том, что фондовый рынок РФ адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но уже без былой интеграции с глобальными рынками.

Фондовый рынок

«В этом году фондовый рынок РФ в первую очередь будет адаптироваться к новым условиям. Государство и ЦБ уже приняли ряд мер по поддержке рынка. Среди них запрет на продажу российских акций иностранными инвесторами, возможность выкупа компаниями собственных активов при снижении более чем на 20%. Также правительство приняло решение направить на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Во многом ситуация будет зависеть от геополитической обстановки, от того, как будут распределены ресурсы и каким станет экономическое положение в стране», — сказала Шебалина.

По ее словам, о восстановительных процессах и позитивных тенденциях скорее можно будет говорить после возможного снятия санкций или как минимум снижения их давления.

«Поскольку на рынке РФ было зафиксировано рекордное падение, то для восстановления показателей может понадобиться от двух до трех лет», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ решил не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.