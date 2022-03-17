Москва, 17 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Российской экономике в настоящее время остро необходим дешевый кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Нужен дешевый кредит. Это без вопросов. Потому что без дешевого кредита развитие будет кусочно-разрывным, в отдельно взятых точках. А это совершенно недостаточно и неприемлемо. А для дешевого кредита надо ограничить финансовые спекуляции, — сказал Делягин. — Их можно делать миллионом разных способов, но сейчас главное ограничить. Можно сделать примитивно и несовершенно. Нужно помнить, что рынка без государственного регулирования не существует так же, как без него не существует дорожного движения в мегаполисе. У нас, к сожалению, это не все осознали. И чем быстрее осознают, тем меньше будет потерь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил о том, ФАС РФ следует дать исключительные полномочия.