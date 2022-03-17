Вашингтон, 17 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Американские заводы в феврале смогли ускорить производство и преодолеть продолжающийся спад в темпах выпуска автомобилей, обрабатывающая промышленность начала набирать обороты на фоне роста спроса на товары. Об этом сообщает 17 марта Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Объем производства в секторе американской обрабатывающей промышленности увеличился за февраль на 1,2% после роста на 0,1% в январе, согласно данным Федеральной резервной системы.

При этом экономисты, ранее опрошенные изданием, прогнозировали рост производства на 0,6%.

Несмотря на рост производства, американские производители по-прежнему не справляются с высоким спросом из-за острой нехватки кадров. Дефицит рабочей силы, вызванный пандемией коронавируса, до сих пор сохраняется на рынке труда.

Отметим, что на сектор производства приходится 11,9% экономики Соединённых Штатов.