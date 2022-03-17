Москва, , 17:41 — REGNUM ФАС РФ должна получить исключительные полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Politikus.ru

«Сейчас необходимы системные меры по сохранению крупных производств, — сказал он. — В конце концов, самозанятые какое-то короткое время могут перекантоваться сами. А если закрывается производство, то это катастрофа. Не только с точки зрения безработицы, но и с точки зрения налогов на местном уровне. Поэтому необходимо восстановить деловой оборот. Для этого необходимо ограничить скачок цен. А для этого [надо дать] исключительные полномочия антимонопольной службе. Нужно карать за искусственно создаваемый дефицит. Беспощадно. Потому что уж с сахаром у нас все в порядке в стране. И то, что его нет в двух десятков городов, это саботаж в чистом виде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал о всплеске безработицы в РФ.

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