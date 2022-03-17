Люберцы, Московская область, 17 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В поселке ВУГИ городского округа Люберцы Подмосковья построят новый детский сад. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Adm44.ru Детский сад

На данный момент получена исходно-разрешительная документация на возведение объекта. Согласно проекту, учреждение будет рассчитано на 200 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.