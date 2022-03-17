Москва, , 17:39 — REGNUM Уровень газификации Республики Крым к 2025 году будет доведён до 84,7%, об этом глава региона Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину на совещании 17 марта.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он уточнил, что в 2014 году уровень газификации Республики Крым составлял 67%, на начало 2022 года — уже 78,2%. За восемь лет в регионе было газифицировано 78 населённых пунктов, только в 2021 году газ начали получать жителей 17 населённых пунктов.

До 2023 года планируется догазифицировать 510 населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети, а к 2025 году вровень региона планируется довести до 84,7%.

По программе догазификации в Крыму в 2022 году будет обеспечена доводка до границ домовладений 78 тысяч семей.