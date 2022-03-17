Москва, 17 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Официальная российская статистика может этого не признавать, но РФ уже сейчас получила всплеск безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал обещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина вести активную деятельность по предупреждению безработицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Всплеск безработицы мы имеем уже сейчас. Он уже есть. Потому что многие закрыли свой бизнес от отчаяния, многие от испуга, а отдельно взятые — от ненависти, — сказал Делягин. — Другое дело, что официальная статистика может этого не признавать. Когда самозанятые, которые продавали свои товары через «Инстаграм», лишились заметной части аудитории, это тоже было довольно существенным фактором. Некоторые из них станут безработными. Здесь никаких иллюзий быть не может. Вопрос в масштабах проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об эффективности правительственных мер по сдерживанию безработицы высказался экс-депутат Госдумы Олег Шеин (СРЗП).