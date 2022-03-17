Москва, , 17:37 — REGNUM Меры правительства РФ, направленные на сохранение рабочих мест, окажут лишь количественное влияние на российский рынок труда, но не качественное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил вице-президент Конфедерации труда России, экс-депутат Госдумы, депутат думы Астраханской области Олег Шеин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что правительство РФ примет целый комплекс мер для того, чтобы не допустить роста безработицы — в частности, организует общественные работы.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все эти меры окажут количественное влияние. Если безработным, которые будут осуществлять некие общественные работы, будут платить минимальную заработную плату плюс пособие, то, соответственно, можно предполагать, что часть людей устроятся на простые, не требующие высокой квалификации работы (озеленители, уборщики и так далее). Но это именно количественные, а не качественные смягчения, так как без работы [в числе прочих] окажутся люди, имеющие высокую квалификацию, — пояснил Шеин. — Им предстоит резкий переход от приличных заработных плат к окладам в размере минималки, причем в условиях, когда по кредитам объявлена пауза, но не амнистия. Очевидно, что амнистия необходима, так как объем кредитов, которые взяли жители РФ, составляет 15 трлн рублей! Это половина федерального бюджета. Это порядка 150 млрд долларов США».

Таким образом, как полагает Шеин, на российском рынке труда будет нарастать системная, каскадная проблема.

«Мы не можем говорить, что получаем резкое обрушение. Но нарастают качественные сложности, которые не имеют очевидного и быстрого решения», — подытожил Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин назвал четыре причины, которые будут приводить в РФ к росту безработицы.

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