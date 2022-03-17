Москва, 17 марта 2022, 17:49 — REGNUM Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи гаубиц ВСУ (калибр 152 мм) опубликовало Минобороны РФ.

Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ
Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ
Mil.ru

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ВКС РФ 17 марта полностью уничтожили высокоточным оружием огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.

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