Опубликованы кадры уничтожения огневых позиций артиллерийской батареи ВСУ
Москва, 17 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи гаубиц ВСУ (калибр 152 мм) опубликовало Минобороны РФ.
Mil.ru
Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ
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ВКС РФ 17 марта полностью уничтожили высокоточным оружием огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.