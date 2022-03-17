Москва, 17 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи гаубиц ВСУ (калибр 152 мм) опубликовало Минобороны РФ.

Mil.ru Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

ВКС РФ 17 марта полностью уничтожили высокоточным оружием огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.