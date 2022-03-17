Москва, , 17:36 — REGNUM Существенного увеличения безработицы в России (если даже не резкого всплеска) не удастся избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил вице-президент Конфедерации труда России, экс-депутат Госдумы, депутат думы Астраханской области Олег Шеин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что правительство России ведет активную деятельность по сохранению рабочих мест.

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«Надо понимать, что безработица будет иметь под собой несколько причин, — объяснил Шеин. — Во-первых, это уход ряда компаний с российского рынка. Это далеко не самая основная причина, но она коснется того сегмента рынка труда, где занят не очень квалифицированный персонал. Это продавцы, офис-менеджеры, мерчендайзеры и так далее. То есть это сетевые структуры, связанные со сферой услуг. Там имеется огромный переизбыток рабочей силы и найти работу крайне тяжело. Второе направление, которое недооценено на сегодняшний день, но которое бесспорно присутствует, — это высококвалифицированные российские работники, которые заняты в компаниях международного характера. Например, в связи с тем, что запрещены рейсы Россия-Европа, Россия — Америка без работы оказывается огромное количество летчиков. И никакие полеты в Китай ситуации не исправят».

Аналогичная ситуация, как пояснил Шеин, у дальнобойщиков, моряков и связанных с ними секторов рынка труда, например диспетчеров или портовых рабочих.

«Это эффект домино, который проявит себя не сразу, — сказал Шеин. — Третья причина — это квалифицированные работники, которые заняты в том сегменте, который связан с обрабатывающей промышленностью. Причем с высокотехнологичным производством. Это огромная часть рабочего класса, причем молодого с великолепными навыками, которая, очевидно, будет уходить в гаражную экономику, в ремонтные мастерские и так далее».

Четвертый фактор, на который указал Шеин, — это российская сфера услуг, никак не связанная напрямую с западными компаниями.

«Но в силу понятного всем сокращения объемов потребления денег у населения станет меньше. И никакие меры государственной поддержки не позволят сохранить тот уровень потребления, который у нас был по состоянию на январь 2022 года. Соответственно, люди будут экономить на внутреннем туризме, развлечениях, кинотеатрах, магазинах флористики, центрах досуга и так далее. Стало быть, во всех этих сферах стоит ждать роста безработицы, но с отложенным лагом», — сказал Олег Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство постарается не допустить роста безработицы.

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