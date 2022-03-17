Челябинск, , 17:34 — REGNUM Ажиотажный спрос на отдельные группы товаров будет спадать. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер после посещения распределительного склада одной федеральной торговой сети.

Сахар

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принятые решения этому способствуют. Поэтому бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицита продуктов питания на складе губернатор не обнаружил. Это касается и сахарного песка, который представлен в больших количествах. Напомним, ранее в регионе был зафиксирован ажиотажный спрос на ряд товарных позиций.