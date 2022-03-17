Челябинск, 17 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Ажиотажный спрос на отдельные группы товаров будет спадать. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер после посещения распределительного склада одной федеральной торговой сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

«Принятые решения этому способствуют. Поэтому бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицита продуктов питания на складе губернатор не обнаружил. Это касается и сахарного песка, который представлен в больших количествах. Напомним, ранее в регионе был зафиксирован ажиотажный спрос на ряд товарных позиций.