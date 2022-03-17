Барселона, Испания, , 17:32 — REGNUM Как сообщает журналист Жерар Морено в своем Twitter-аккаунте, два клуба Английской Премьер-лиги 2021/22 предложили 23-летнему центральному защитнику сборной Уругвая Рональду Араухо подписать контракт.

По информации источника, «красные дьяволы» готов платить уругвайцу 8 миллионов евро в год, «канониры» — 6 миллионов евро в год. Ранее сообщилось, что Араухо отклонил предложение «Барселоны» подписать новый контракт.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 26-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.

Араухо выступает за «Барселону» с 29 августа 2018 года после перехода из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.