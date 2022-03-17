Салехард, 17 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Список регионов-лидеров по уровню безработицы в России остается традиционным. По информации РИА «Новости», на первом месте с самой низкой безработицей по итогам четвертого квартала 2021 года разместился Санкт-Петербург, вторую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ, а тройку лидеров закрыл Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. При этом Ямал стал лидером в УрФО.

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Ямал

Особенно ценно, что весьма отдаленные от столицы регионы выглядят островком стабильности. Так, в настоящее время на Ямале есть 15 тысяч вакансий на 1400 безработных. Год назад северян без работы было на 4000 больше.

Власти заверяют, что работы хватит всем, даже специалистам из других регионов, которые остро в ней нуждаются в связи с уходом зарубежных компаний. ЯНАО может предложить достойные условия. Губернатор Дмитрий Артюхов заблаговременно снял ограничения по накоплению «северных». В округе их исправно платят с первого дня работы.

Как уточнила директор департамента занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Аникина, в регионе разработан и реализуется комплекс мер, который, в случае необходимости, позволит оперативно реагировать на ситуацию. «Один из механизмов — поддержка работодателей во время напряженной ситуации на рынке труда. Это временные работы, когда мы компенсируем зарплату работодателям. В прошлом году порядка тысячи человек воспользовались этой мерой поддержки», — пояснила специалист.

Ямал может предложить работу по социально важным специальностям — врачам, учителям и строителям, чья деятельность всегда будет востребована. Также в округе готовы трудоустроить тех, кто остался без работы после закрытия иностранных торговых точек и предприятий общепита: вакансии в этой сфере в регионе есть. Возможно и профобучение: в 2022 году в регионе его смогут пройти 2000 человек.