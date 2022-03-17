Москва, 17 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В украинском Херсоне в феврале 2019 года наблюдались странные вспышки болезни, передаваемой комарами, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

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Он отметил, что такие явления невозможны без искусственного вмешательства.

Об этом Кириллов рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

«Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории.

Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза — болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни. В апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам», — расказал Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины были захвачены документы по созданию Пентагоном биологического оружия на украинской территории.