Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Число подающих заявки на пособие по безработице американцев снижается на фоне роста числа открытых вакансий на рынке труда, сообщает 17 марта Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю сократились на 15 тысяч и составило 214 тысяч. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 220 тысяч.

Количество заявок уверенно падает с рекордно высокого пандемического уровня в 6,149 млн, который был зафиксирован в апреле 2020 года. В настоящее время показатель вернулся к среднему допандемическому — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.