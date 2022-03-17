Вашингтон, 17 марта, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Число подающих заявки на пособие по безработице американцев снижается на фоне роста числа открытых вакансий на рынке труда, сообщает 17 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю сократились на 15 тысяч и составило 214 тысяч. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 220 тысяч.

Количество заявок уверенно падает с рекордно высокого пандемического уровня в 6,149 млн, который был зафиксирован в апреле 2020 года. В настоящее время показатель вернулся к среднему допандемическому — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.