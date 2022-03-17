Петушки, Владимирская область, , 17:27 — REGNUM Во Владимирской области по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель главы администрации Петушинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Задержание Publicdomainpictures.net

Дело возбуждено по материалам регионального ФСБ. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в октябре 2018 года он за содействие в заключении контрактов на поставку продуктов питания в дошкольные и средние образовательные учреждения, а также за попустительство при осуществлении контроля объемов и сроков выполнения обязательств получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. В рамках договоренности с индивидуальным предпринимателем заключено более 10 договоров на общую сумму свыше девяти миллионов рублей.

Подозреваемый вины в инкриминируемом ему деянии он не признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.