Донецк, , 17:27 — REGNUM Обстрел села Сигнальное (ДНР) со стороны ВСУ из артиллерийских орудий и тяжёлых миномётов зафиксирован 17 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Обстрел зафиксирован в 10:50 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка. По Сигнальному украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм и пять мин калибра 120 мм.

Напомним, 34 раза за сутки 16 марта украинские боевики обстреляли территорию ДНР. Они выпустили в общей сложности 331 боеприпас. Применялись реактивные системы залпового огня, 122-мм артиллерия и миномёты.

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