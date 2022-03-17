Волгоград, 17 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Истощённых экзотических животных и несколько тысяч рогов парнокопытных обнаружили сотрудники ДПС в остановленном для проверки автомобиле в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Изъятый львёнок

В грузовой «Газели» водитель, житель Карачаево-Черкесской Республики, в клетках перевозил двух львят, взрослую пуму, обезьяну и предположительно краснокнижную птицу. Мужчина пояснил, что вёз из Самары в КЧР «двух котят». Кроме того, почти два десятка коробок в автомобиле были доверху заполнены рогами, предположительно сайгака.

Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки груза, а также ветеринарные сертификаты водитель не предоставил.

Истощённых животных осмотрели ветеринары, их разместили в вольерах кинологического центра.

Назначена проверка, водителя автомобиля для разбирательства доставили в отдел полиции.