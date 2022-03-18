Кострома, 18 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Начальник Управления Министерства внутренних дел по Костромской области Александр Арапов представил доклад о состоянии преступности за 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление МВД по Костромской области

Всего за этот период в регионе зарегистрировали 8927 преступлений, что на 2,1% ниже показателя прошлого года. Их раскрываемость составила 42,3%, тогда как годом ранее она была 45,5%.

Значительно — на 47% снизилось количество краж автомобилей (37 случаев), на 26% — грабежей (124 случая), на 21% — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (790 случаев). На 12% — до 1660 сократилось количество нарушений, совершённых в нетрезвом состоянии. В том числе речь идёт о причинении тяжкого вреда здоровью, убийствах. На 8% снизилось число повторных преступлений закона (2908 случаев).

Количество экономических преступлений, напротив, выросло на 7,4% — до 481 дела. Уровень хищений средств в крупном и особо крупном размерах при этом вырос на 6,3% — до 84 случаев. На 5,6% или до 19 возросло число преступлений, связанных с бюджетными деньгами.

Статистика нарушений, совершённых подростками, осталась практически на том же уровне, что в 2020 году. Полицейские зафиксировали 158 подобных фактов против 155. Количество детей, поставленных на профилактический учёт, выросло на 10% — до 1022. Незначительно — на 3,6% увеличилось количество родителей, устранившихся от выполнения родительских обязанностей (1490 человек).

Ситуация с интернет-преступлениями как в регионе, так и по всей России остаётся напряженной. В 2021 году было зарегистрировано 2605 подобных преступлений, что на 1,7% ниже, чем в 2020 году. За этот период пострадали 2,2 тысячи граждан — их количество идентично уровню прошлого года. Вместе с тем ущерб от действий мошенников вырос в 1,7 раза — до 268 млн рублей. Это связано с тем, что преступники стали красть не только личные средства людей, но научились заставлять их брать кредиты.

Раскрываемость таких дел по сравнению с 2020 годом выросла на 9,7% — до 518. Вместе с тем её процент ввиду объективных сложностей остаётся низким — 20%. Для сравнения, одной из самых высоких в области остаётся раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности — 98%.