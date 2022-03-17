Челябинск, 17 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области на распределительном складе одной из торговых сетей нет дефицита продуктов питания. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Алексей Текслер после посещения организации.

Сахар

«Весь ассортимент в наличии, поставки стабильные и бесперебойные. Дефицита нет ни по одной позиции. И не ожидается», — сказал чиновник.

Сахар тоже есть и в больших объёмах. При этом Текслер добавил, что оборот по ряду позиций вырос в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые челябинцы пожаловались на нехватку сахара песка в магазинах. Чиновники подтвердили наличие проблемы и отметили, что одной из причин этого является ажиотажный спрос.