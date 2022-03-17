Сан-Себастьян, Испания, , 17:22 — REGNUM 22-летний таранный форвард испанского «Реал Сосьедада» и сборной Швеции по футболу Александер Исак может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, «Ливерпуль» предложил за Александера Исака 70 миллионов евро. При этом трансферная стоимость шведского центрфорварда, согласно данным портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 32-х матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Исак выступает за «Реал Сосьедад» с 1 июля 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение шведского нападающего с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.