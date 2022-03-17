Сан-Себастьян, Испания, 17 марта 2022, 17:22 — REGNUM 22-летний таранный форвард испанского «Реал Сосьедада» и сборной Швеции по футболу Александер Исак может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад»

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, «Ливерпуль» предложил за Александера Исака 70 миллионов евро. При этом трансферная стоимость шведского центрфорварда, согласно данным портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 32-х матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Исак выступает за «Реал Сосьедад» с 1 июля 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение шведского нападающего с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.