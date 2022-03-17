Таллин, , 17:21 — REGNUM Проживающим в Эстонии гражданам России — клиентам коммерческих банков нет повода для волнений. Об этом сообщил новостной портал stolitsa.ee со ссылкой на ведущие финучреждения страны.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для беспокойства граждан РФ стало расширение Евросоюзом санкций в отношении России. Запрет коснется предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, касающихся кредитных рейтингов. Комментируя новость, руководитель по коммуникации розничных банковских услуг крупнейшего банка Эстонии — дочернего филиала шведского Swedbank Мартин Кырв отметил, что в вопросе кредитования местных россиян ничего не меняется:

«На данный момент нет никаких предписаний об изменениях вопроса кредитования российских граждан. Swedbank продолжит выдавать кредиты гражданам России, проживающим в Эстонии и осуществляющим банковские расчеты в нашей стране».

Такой же ответ на запросы СМИ был получен в других коммерческих банках страны — SEB, LHV, Coop pank и Lumonor.