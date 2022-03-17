Таллин, 17 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Проживающим в Эстонии гражданам России — клиентам коммерческих банков нет повода для волнений. Об этом сообщил новостной порталstolitsa.ee со ссылкой на ведущие финучреждения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Поводом для беспокойства граждан РФ стало расширение Евросоюзом санкций в отношении России. Запрет коснется предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, касающихся кредитных рейтингов. Комментируя новость, руководитель по коммуникации розничных банковских услуг крупнейшего банка Эстонии — дочернего филиала шведского Swedbank Мартин Кырв отметил, что в вопросе кредитования местных россиян ничего не меняется:

«На данный момент нет никаких предписаний об изменениях вопроса кредитования российских граждан. Swedbank продолжит выдавать кредиты гражданам России, проживающим в Эстонии и осуществляющим банковские расчеты в нашей стране».

Такой же ответ на запросы СМИ был получен в других коммерческих банках страны — SEB, LHV, Coop pankиLumonor.