Банки Эстонии продолжат выдавать кредиты гражданам РФ
Таллин, 17 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Проживающим в Эстонии гражданам России — клиентам коммерческих банков нет повода для волнений. Об этом сообщил новостной порталstolitsa.ee со ссылкой на ведущие финучреждения страны.
Поводом для беспокойства граждан РФ стало расширение Евросоюзом санкций в отношении России. Запрет коснется предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, касающихся кредитных рейтингов. Комментируя новость, руководитель по коммуникации розничных банковских услуг крупнейшего банка Эстонии — дочернего филиала шведского Swedbank Мартин Кырв отметил, что в вопросе кредитования местных россиян ничего не меняется:
«На данный момент нет никаких предписаний об изменениях вопроса кредитования российских граждан. Swedbank продолжит выдавать кредиты гражданам России, проживающим в Эстонии и осуществляющим банковские расчеты в нашей стране».
Такой же ответ на запросы СМИ был получен в других коммерческих банках страны — SEB, LHV, Coop pankиLumonor.