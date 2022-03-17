Ярославль, 17 марта 2022, 17:20 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин просит региональные власти увеличить бюджетное финансирование питания детей в школах и детских садах в связи с ростом цен на продукты. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
Обращение об этом омбудсмен направил губернатору Ярославской области и в Ярославскую областную думу.
Последний раз стоимость бесплатного питания в школах Ярославской области повышалась с сентября 2021 года и составляет сейчас 65 рублей.