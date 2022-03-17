Ярославль, , 17:20 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин просит региональные власти увеличить бюджетное финансирование питания детей в школах и детских садах в связи с ростом цен на продукты. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Школьная столовая Edu.gov.ru

Обращение об этом омбудсмен направил губернатору Ярославской области и в Ярославскую областную думу.

«За последние два месяца цена на куриное яйцо повышалась до 25%, на охлажденную курицу — до 20%, на муку — до 15%, на гречу — до 30%, на сахар — до 20%, в связи с этим мы видим риск получения детьми несбалансированного питания, что может привести к нарушению их прав и законных интересов. В целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних было принято решение об обращении к высшим должностным лицам Ярославской области», — сказал Михаил Крупин.

Последний раз стоимость бесплатного питания в школах Ярославской области повышалась с сентября 2021 года и составляет сейчас 65 рублей.