Бухарест, 9 ноября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Около 1,2 млн граждан Румынии, состоящих на учете в государственной службе социального обеспечения, получат продуктовые наборы в качестве одноразовой правительственной помощи. Об этом 9 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Admobninsk.ru Продуктовый набор для школьника из малообеспеченной семьи

По предварительным данным, вес каждого набора составит 25 килограммов. В него войдут крупы, консервы, мука, сахар и подсолнечное масло. Акция осуществляется за счет европейских фондов при участии ряда румынских компаний.

«В дальнейшем такая помощь нашим нуждающимся согражданам станет регулярной», — резюмировал премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Напомним, ранее министр инвестиций и европейских проектов страны Марчел Болош заявил, что сегодня в Румынии на грани нищеты проживает около 1,8 млн человек.