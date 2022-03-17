Калуга, 17 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении специалиста в сфере закупок акционерного общества, контрольный пакет которого принадлежит государству. Мужчина подозревается в получение взятки в крупном размере. Об этом 17 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

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По версии следствия, специалист в сфере закупок акционерного общества, расположенного в Калуге, получил от представителя коммерческой организации деньги за обеспечение победы на закупочных процедурах и подписания договоров на поставку продукции на предприятие на выгодных для коммерсантов условиях. Денежные средства неоднократно перечислялись на банковскую карту злоумышленника. Всего на общую сумму более 150 тысяч рублей. Преступление выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калужской области.

Следователи провели действия, направленные на закрепление следов преступления, расследование уголовного дела и установление его обстоятельств продолжаются.