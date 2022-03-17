Губернатор Калужской области отчитался перед Законодательным собранием
Калуга, 17 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил сегодня, 17 марта, с отчетом перед депутатами Законодательного собрания об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.
Отмечалось, что уровень промышленного производства в Калужской области перешагнул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики. Новый год начался с еще более убедительного роста — индекс промпроизводства вырос на 126,5%. В течение ближайших 5 лет в области появится 30 новых предприятий. Объем инвестиций составит 70 млрд рублей. Будет создано 4000 новых рабочих мест. Говоря о развитии социальной сферы, губернатор подчеркнул, что пособий, компенсаций и льгот за прошлый год в Калужской области выплачено на 10 млрд рублей. Ими пользуется практически каждый третий житель. В регионе в прошлом году полностью решена проблема нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест. В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9 тысяч мест. Началась масштабная программа капремонта школьных зданий — по ней в Калужской области до 2026 года отремонтируют не менее 50 школ. Идет модернизация первичного звена здравоохранения. За 2022 год в регионе планируется построить 24 ФАПа.