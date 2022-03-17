Калуга, 17 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил сегодня, 17 марта, с отчетом перед депутатами Законодательного собрания об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Губернатор Калужской области выступил с отчетом перед депутатами Законодательного собрания об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году

«Мы все столкнулись с новыми вызовами. Но и весь прошлый год мы жили в непростых обстоятельствах. Несмотря на все трудности, нам удалось завершить год с хорошими результатами», — подчеркнул глава региона Владислав Шапша в ходе отчета перед депутатами.

Отмечалось, что уровень промышленного производства в Калужской области перешагнул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики. Новый год начался с еще более убедительного роста — индекс промпроизводства вырос на 126,5%. В течение ближайших 5 лет в области появится 30 новых предприятий. Объем инвестиций составит 70 млрд рублей. Будет создано 4000 новых рабочих мест. Говоря о развитии социальной сферы, губернатор подчеркнул, что пособий, компенсаций и льгот за прошлый год в Калужской области выплачено на 10 млрд рублей. Ими пользуется практически каждый третий житель. В регионе в прошлом году полностью решена проблема нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест. В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9 тысяч мест. Началась масштабная программа капремонта школьных зданий — по ней в Калужской области до 2026 года отремонтируют не менее 50 школ. Идет модернизация первичного звена здравоохранения. За 2022 год в регионе планируется построить 24 ФАПа.

«Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть, чем гордиться. Мы очень хорошо закончили прошлый год ‑ и финансово, и по реализации нацпроектов. Основной посыл губернатора — на будущее. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день — новых задач, которые никто не планировал в прошлом году. Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции Законодательного собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме будем работать и дальше», — прокомментировал отчет губернатора Владислава Шапши председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.