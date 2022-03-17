Вашингтон, 17 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 18 марта проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает 17 марта CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Диалог отвечает нашим непрерывным усилиям поддерживать открытые линии связи между США и КНР», — сказала Псаки.

По её словам, лидеры обсудят вопрос конкуренции между двумя странами, военную операцию России на Украине и «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что ужесточение санкций против России со стороны Запада усложняет процесс восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции.