Курган, 17 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Кургане проводится проверка обстоятельств падения сосульки на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Сосульки

В социальных сетях появилось сообщение о том, что на школьника на улице возле дома №2 по ул. Краснодонская в Кургане вечером 15 марта упала с крыши сосулька. Ребёнок с травмой головы попал в реанимацию больницы Красного креста.

В ходе проверки будут опрошены пострадавший и возможные очевидцы случившегося. После установления всех фактов будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове проверяют информацию о травмировании девочки ледяной глыбой.