Таллин, , 17:10 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

В четверг, 17 марта, президент Эстонии Алар Карис находится с первым официальным визитом в Молдавии, сообщила его канцелярия.

В Кишиневе Алар Карис встретится с президентом Майей Санду, чтобы подтвердить поддержку Эстонией европейской интеграции Молдавии и обсудить возможности более тесного двустороннего сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство».

Глава эстонского государства намерен также обсудить ситуацию с безопасностью в Европе, уделив особое внимание урегулированию гуманитарного кризиса в результате военной операции России на Украине. После встречи главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Президент Карис также встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посетит крупнейший в стране центр приема беженцев с Украины, расположенный в нескольких километрах от центра Кишинева. Более трехсот тысяч человек бежали с Украины в Молдавию за последнее время, отмечается в сообщении.

Во второй половине дня президент Карис вылетит в Бухарест, чтобы встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.