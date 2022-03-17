Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области обрушилось крыльцо над входом в общежитие. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Обрушившееся крыльцо

Обрушение произошло днём 17 марта в доме №20 по улице 50 лет Комсомола. При этом люди оказались заблокированы — пострадавших не было. Сейчас жильцов начали пускать через запасной вход.

Вероятнее всего, причиной стал скопившийся на козырьке снег со льдом и ветхость конструкции.