Белград, , 17:14 — REGNUM Действия президента Сербии Александра Вучича не соответствуют всей серьезности ситуации, которая сложилась в Европе после того, как началась российская специальная военная операция на Украине. Такое мнение сербским СМИ высказал кандидат от оппозиционной коалиции «Объединенные за победу Сербии» Здравко Понош 17 марта.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Понош считает, что Александр Вучич должен уйти в отставку до президентских выборов, если он «не в состоянии ответить на возникшие вызовы».

Оппозиционный политик оценил, что Европа из-за конфликта на Украине оказалась «на историческом повороте», и президент Сербии в данных обстоятельствах ведет себя «неприлично», рассказывая гражданам о том, что он в недоумении, «нужно ли ему почаще Богу молиться или взять и повеситься».

«Нельзя строить внешнюю политику на личных отношениях. Владимир Путин и другие официальные лица всегда приезжали в Сербию во время предвыборной кампании, а сейчас даже не хотят ответить Вучичу на телефонный звонок», — говорится в сообщении, которое распространила предвыборная команда Здравко Поноша.

Напомним, что ранее Понош обвинил действующего президента Александра Вучича в том, что после выборов 3 апреля он намерен ввести санкции против России, несмотря на противоположные обещания своим избирателям.

При этом сам Понош считает, что Сербия правильно голосовала в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую Россию, но плохо то, что это решение было принято «не на основании ценностей и интересов Сербии, а в результате внешнего давления».