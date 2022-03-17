Москва, 17 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Одним из направлений деятельности биолабораторий США на Украине была работа с возбудителями чумы и коронавирусами, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Арнольд Бёклин. Чума. 1898

Об этом он рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Документы свидетельствуют, что более всего в этих патогенах Пентагон интересовали устойчивость к лекарственным препаратам и быстрая скорость распространения болезни.

«В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку.

Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию…

Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути «втёмную» и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований», — отметил Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины были захвачены документы по созданию Пентагоном биологического оружия на украинской территории.