Киев, , 17:07 — REGNUM Украинские боевики выложили видео, на котором они спят в детском саду. Военные в обмундировании, многие в сапогах, расположились на полу в спальне.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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В комментариях им указали на то, что такими видео они подвергают детские сады опасности. ВСУшники поясняют, что у них нет выбора, где им отдыхать.

Добавим, что на 16 марта у украинского президента Владимира Зеленского запланировано выступление перед американский Конгрессом.

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Остаётся открытым вопрос, поможет ли ему обвинять российских военных в том, что они якобы атакуют украинские объекты инфраструктуры, это видео.

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