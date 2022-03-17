Киев, 17 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Украинские боевики выложили видео, на котором они спят в детском саду. Военные в обмундировании, многие в сапогах, расположились на полу в спальне.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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В комментариях им указали на то, что такими видео они подвергают детские сады опасности. ВСУшники поясняют, что у них нет выбора, где им отдыхать.

Добавим, что на 16 марта у украинского президента Владимира Зеленского запланировано выступление перед американский Конгрессом.

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Остаётся открытым вопрос, поможет ли ему обвинять российских военных в том, что они якобы атакуют украинские объекты инфраструктуры, это видео.