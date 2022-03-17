Чебаркуль, Челябинская область, 17 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. 69-летняя жительница Чебаркуля Челябинской области уедет в колонию за хищение муниципальной квартиры. Ей вменили мошенничество, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено в 2002 году. Гражданка возглавляла паспортный стол. По данным следствия, она незаконно вселилась в квартиру, заплатив предыдущему жильцу за ордер. А затем внесла в свой паспорт данные о регистрации по этому месту жительства.

При этом в 2011 году она уже была привлечена к уголовной ответственности, но не выехала из квартиры, а в 2016-м приватизировала её. Размер ущерба превысил миллион рублей.

Суд назначил даме четыре года колонии общего режима. Также ей придётся уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.